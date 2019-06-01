"الاستقواء بالدعم الأجنبي"... السيسي يتحدث عن عمليات "الحوثي" ضد السعودية

وقال السيسي خلال كلمته أمام القمة الإسلامية المنعقدة في مكة المكرمة، إنه "يجب مكافحة الإسلاموفوبيا وخطاب الكراهية ضد العرب والمسلمين". وتابع:"لن ندخر جهداً لدعم وتعزيز عمل منظمة التعاون الإسلامي". وأوضح السيسي أنه "لم يعد مقبولا السكوت على خطاب التمييز والكراهية ضد المسلمين". وأضاف أن "ظاهرة الإرهاب وما يواكبها من تطرف على رأس تحدياتنا". وحول القضية الفلسطينية أكد السيسي على التمسك "بحلٍ شامل للقضية الفلسطينية ومنع المتاجرة بحقوق الفلسطينيين".

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