وأصدرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة في وقت سابق، الجمعة، تنبيهات متقدمة لمناطق مكة المكرمة من حالة أمطار متوسطة إلى غزيرة تصحب بنشاط في الرياح السطحية مما يؤدي إلى تدني الرؤية الأفقية وسحب رعدية.
وبدأت الأمطار بالهطول في ليلة السابع والعشرين من شهر رمضان الكريم، حيث تحتل تلك الليلة مكانة خاصة في قلوب المسلمين للاعتقاد السائد بارتباطها بليلة القدر.
وقالت الهيئة العامة للأرصاد الجوية في المملكة، "إن بداية الإنذار في الرابعة عصرا بالتوقيت المحلي، ونهايته في الحادية عشرة من مساء الجمعة.
كانت هذه تفاصيل خبر في آخر جمعة في رمضان... أمطار غزيرة تسقط على الكعبة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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