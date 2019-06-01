العثيمين: المساس بأمن السعودية مساس بأمن العالم الإسلامي بأسره

وأضاف العثيمين، "الملك سلمان وولي العهد يسعيان لتوطيد العمل الإسلامي وتعزيز التضامن".

وتابع، "مسيرة العمل الإسلامي المشترك حققت تقدما".

وأكد العثيمين، "نثق تماما بدور السعودية لإعلاء مكانة الإسلام".

وأردف، "الإرهاب والتطرف في مقدمة الآفات المتربصة بأمن المنطقة والعالم، "السعودية شهدت اعتداءات إرهابية استهدف منشآت نفطية".

ونوه إلى استهداف الحوثيين لمكة المكرمة قائلا، "ميليشيات الحوثي الإرهابية حاولت استهداف مكة المكرمة".

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وشدد الأمين العام لمنظمة العالم الإسلامي: "المساس بأمن السعودية مساس بأمن العالم الإسلامي بأسره".

وأكد العثيمين، "نرفض ربط الدين الإسلامي بالجماعات المتطرفة".

وفيما يخص القضية الفلسطينية قال العثيمين، "القضية الفلسطينية في أعلى سلم أولوياتنا، مضيفا السلام العادل والشامل وفق قرارات الشرعية الدولية هو الحل الأمثل".

واختتم الأمين العام لمنظمة العالم الإسلامي على "رفض الإجراءات التي تمس الوضع التاريخي للقدس. مؤكدا "سلام عادل وشامل وفق قرارات الشرعية الدولية هو الحل الأمثل للقضية الفلسطينية".