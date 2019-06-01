الملك سلمان يستقبل قادة الدول الإسلامية في مكة

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مكة: استقبل العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز، ليل الجمعة، قادة ورؤساء وفود الدول الإسلامية المشاركين في أعمال القمة الإسلامية الرابعة عشرة لمنظمة التعاون الإسلامي.
وتنعقد القمة الإسلامية في مكة المكرمة تحت شعار: "قمة مكة: يدًا بيد نحو المستقبل".
ويتزامن انعقاد القمة الإسلامية الرابعة عشرة في مكة المكرّمة مع قرب احتفال منظمة التعاون الإسلامي بذكرى مرور نصف قرن على تأسيسها.
واستضافت مكة قمتين طارئتين واحدة عربية وأخرى خليجية، الخميس، لبحث التحديات التي يواجهها الشرق الأوسط، منها التدخلات الإيرانية في شؤون دول المنطقة.
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