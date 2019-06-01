شكرا لقرائتكم خبر عن استياء فى الكويت بعد اعتراف طلاب بالغش ومطالب بإعادة الامتحانات.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تسبب مقطع فيديو لطلاب الثانوية العامة الكويت، فى موجة انتقادات حادة، بعد اعتراف بعض الطلاب باللجوء إلى وسائل مختلفة للغش فى الامتحانات التى انتهت أمس الخميس.

​وظهر الطلاب فى مقطع فيديو، كشف فيه عن استخدامهم سماعات للغش فى الاختبارات، التى يتراوح أسعارها من 30 إلى 35 دينارا كويتيا،

على الجانب الآخر أعرب رواد مواقع التواصل الاجتماعى فى الكويت، عن استيائهم وغضبهم بعدم الرقابة جيدا على الطلبة، مطالبين بإعادة الامتحانات لهؤلاء الطلبة مرة أخرى بعد اعترافهم علنا بالغش.

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​ومن جانبهم انتقد مسؤولين في البلاد وبينهم النواب ما جاء في الفيديو، بسبب جرأة الطلبة على مجاهرتهم بالغش.