شكرا لقرائتكم خبر عن سفارة السعودية ببيروت: الأنباء حول زيارة ولى العهد السعودى للبنان "غير دقيقة" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ذكرت السفارة السعودية فى العاصمة اللبنانية بيروت، الجمعة، أن ما تداولته بعض المواقع الإخبارية الإلكترونية اللبنانية حول زيارة مرتقبة يجريها ولى العهد السعودى الأمير محمد بن سلمان إلى لبنان الشهر المقبل، هو أمر "غير دقيق".

ودعت السفارة السعودية فى بيروت - بحسب ما نشرته الوكالة الوطنية للإعلام (وكالة الأنباء اللبنانية الرسمية) - وسائل الإعلام اللبنانية إلى التأكد من صحة المعلومات قبل نشرها.

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وكانت وكالة الأنباء المركزية، وهى وكالة أنباء إخبارية لبنانية مستقلة، قد نشرت، فى وقت سابق، تقريرا إخباريا أشارت فيه إلى أن ولى العهد السعودى سيزور بيروت الشهر المقبل، وأن تلك الزيارة تتزامن مع انطلاق الحكومة اللبنانية بالعمل فى مقررات مؤتمر باريس الدولى الذى عقد فى شهر أبريل من العام الماضى لدعم الاقتصاد والبنى التحتية للبنان (سيدر) .

وأضافت الوكالة - فى تقريرها الإخبارى - أن الزيارة المرتقبة سيتخللها محادثات بالغة الأهمية يجريها الأمير محمد بن سلمان مع كبار المسئولين اللبنانيين، فى سبيل إعادة مد لبنان بالمساعدات الخليجية وتطوير العلاقات الثنائية وتعزيز التعاون.