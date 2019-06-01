العاهل السعودي: سنتصدى بحزم للتهديدات العدوانية والتخريب

الرياض / الخليج 365

أعلن العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز، مساء الجمعة، "التصدي بحزم للتهديدات بالعدوان والتخريب" في المنطقة.

جاء ذلك في تغريدة عبر حسابه على "تويتر"، قبيل بدء القمة الإسلامية المرتقبة مساء الجمعة بمكة المكرمة، عقب تصاعد التوتر في منطقة الخليج، على خلفية العقوبات الأمريكية ضد إيران، واتهامات للأخيرة بمحاولة زعزعة أمن المنطقة.

وقال الملك سلمان: "سنتصدى بحزم للتهديدات العدوانية والأنشطة التخريبية، كي لا تعيقنا عن مواصلة تنمية أوطاننا وتطوير مجتمعاتنا".

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وتابع: "نجتمع في مكة لنعمل على بناء مستقبل شعوبنا، وتحقيق الأمن والاستقرار لدولنا العربية والإسلامية".

وتعقد القمة الإسلامية في مكة، في ساعة متأخرة من مساء الجمعة وفجر السبت، عقب انعقاد قمتين طارئتين؛ عربية وخليجية، الخميس، لبحث مواجهة التوترات مع إيران.

وتأتي القمم الثلاثة بعد هجمات على ناقلات نفط قبالة ساحل الإمارات، وضربات بطائرات مسيرة على محطات لضخ النفط في السعودية، في وقتٍ تنفي فيه طهران ضلوعها في الواقعتين.

مؤخرا، أعلن البنتاغون إرسال حاملة الطائرات "أبراهام لنكولن"، وطائرات قاذفة إلى الشرق الأوسط، بزعم وجود معلومات استخباراتية حول استعدادات محتملة من قبل إيران لتنفيذ هجمات ضد القوات أو المصالح الأمريكية.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.