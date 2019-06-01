غوتيريش يدعو المجلس العسكري في السودان لاستئناف مباحثات تسليم السلطة للمدنيين

الخليج 365 - الكويت - بواسطة فارس السلطان - الامين العام للامم المتحدة انطونيو غوتيريش دعا الأمين العام للأمم المتحدة انطونيو غوتيريش الجمعة المجلس العسكري في السودان وقادة الاحتجاجات لاستئناف المباحثات والتوصل سريعا لاتفاق لتسليم السلطة لحكومة يقودها مدنيون. وقال غوتيريش في بيان إنّ كل الأطراف يجب أن "تختتم المفاوضات حول تسليم السلطة لحكومة انتقالية بقيادة مدنيين في أقرب وقت ممكن".

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