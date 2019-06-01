فلسطين وأنشطة إيران على طاولة القمة الإسلامية اليوم

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تستضيف المملكة العربية السعودية، مساء اليوم الجمعة، أعمال القمة الإسلامية العادية رقم 14، في مدينة مكة المكرمة، بعد قمتين عربية وخليجية عقدتا أمس الخميس

في الثامن عشر من شهر مايو الجاري، وجه العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز، الدعوة لقادة وزعماء الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي، لحضور أعمال القمة العادية رقم 14، التي تعقد في مدينة مكة المكرمة، اليوم الجمعة. والقمة تأتي في أعقاب قمتين طارئتين للدول الأعضاء في جامعة الدول العربية، ومجلس التعاون الخليجي، استضافتهما مكة، أمس الخميس. القمة الإسلامية المقرر عقدها مساء اليوم، ستناقش عددا من القضايا الرئيسية، أبرزها تطورات القضية الفلسطينية، والأوضاع الراهنة في سوريا واليمن وليبيا والسودان والصومال.

الذكرى الخمسون تتزامن القمة الإسلامية الرابعة عشرة مع الذكرى الخمسين لتأسيس منظمة التعاون الإسلامي، التي تأسست عام 1969 في المغرب. ووفقا لشبكة "سكاي نيوز عربية"، أنشئت المنظمة بقرار صادر عن القمة التي عُقدت في العاصمة المغربية الرباط، في 25 سبتمبر 1969، ردا على جريمة إحراق المسجد الأقصى في القدس المحتلة. وأشارت

الذكرى الخمسون تتزامن القمة الإسلامية الرابعة عشرة مع الذكرى الخمسين لتأسيس منظمة التعاون الإسلامي، التي تأسست عام 1969 في المغرب. ووفقا لشبكة "سكاي نيوز عربية"، أنشئت المنظمة بقرار صادر عن القمة التي عُقدت في العاصمة المغربية الرباط، في 25 سبتمبر 1969، ردا على جريمة إحراق المسجد الأقصى في القدس المحتلة. وأشارت الشبكة إلى أنه تقرر إنشاء أمانة عامة يكون مقرها مدينة جدة السعودية، في أول مؤتمر إسلامي لوزراء الخارجية، والذي عُقد عام 1970 في جدة. وأضافت أنه في الدورة الثالثة للمؤتمر الإسلامي لوزراء الخارجية عام 1972، جرى اعتماد ميثاق المنظمة بعضوية 30 دولة، كانوا هم الأعضاء المؤسسين للمنظمة، ثم ارتفع عدد الأعضاء ليبلغ الآن 57 دولة، موزعة على 4 قارات، لتكون ثاني أكبر منظمة حكومية دولية بعد الأمم المتحدة. وفي محاولة لمواكبة روح العصر، عُدل ميثاق المنظمة في القمة الـ11 التي عقدت بالعاصمة السنغالية داكار عام 2008، بما يتوافق مع متطلبات القرن الحادي والعشرين، والتحديات التي باتت تواجه العالم الإسلامي. القمة العربية الطارئة 14.. الدول المشاركة وأهم الملفات "يدًا بيد نحو المستقبل" "يدًا بيد نحو المستقبل" وتحمل هذه النسخة من القمة الإسلامية شعار "يدا بيد نحو المستقبل"، في إشارة إلى مسيرة التضامن الإسلامي والعمل المشترك بين دولها الأعضاء في المنظمة. ومن المنتظر أن يصدر عن القمة الإسلامية "إعلان مكة"، بالإضافة إلى البيان الختامي الذي سوف يتطرق إلى العديد من القضايا الحالية في العالم الإسلامي، بحسب صحيفة "الأنباء" الكويتية. Advertisements وسيبحث القادة موقف الدول الأعضاء في المنظمة إزاء آخر المستجدات الجارية في القضية الفلسطينية والقدس الشريف، بالإضافة إلى الأوضاع الراهنة في سوريا واليمن وليبيا والسودان والصومال. وفي الوقت نفسه ستبحث القمة التطورات الأخيرة المتعلقة بقيام الميليشيات الحوثية في اليمن، المدعومة من إيران، بإطلاق صواريخ تجاه أراضي المملكة العربية السعودية. مواجهة تهديدات إيران.. البيان الختامي للقمة الخليجية وسيناقش القادة كذلك اتخاذ مواقف واضحة من الأحداث الأخيرة الخاصة بالأقليات المسلمة وما يتعلق منها بتنامي خطاب الكراهية ضد الجاليات المسلمة، وما يعرف بظاهرة "الإسلاموفوبيا"، إضافة إلى ضرورة التصدي للإرهاب. تطفل إيراني تطفل إيراني وفي محاولة للخروج من عزلتها، كشفت إيران عن نيتها حضور القمة الإسلامية، رغم عدم دعوتها من العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز لحضور القمة الإسلامية. وأعلنت طهران أنها تلقت الدعوة من أمانة منظمة دول التعاون الإسلامي فقط، ولم تتلق دعوة من الدول المضيفة، إلا أن عباس عراقجي نائب وزير الخارجية الإيراني، كشف عن عزم بلاده المشاركة في القمة. وكان وزراء خارجية دول منظمة التعاون الإسلامي قد اجتمعوا، مساء الأربعاء، بقصر المؤتمرات بجدة برئاسة وزير الخارجية السعودي، إبراهيم بن عبد العزيز العساف، وبحضور وفد من الخارجية الإيرانية، في إطار التحضير للقمة. إيران والقمة الإسلامية.. مخاوف وإصرار على الحضور وقال وزير الخارجية السعودي في كلمة ألقاها أمام الحاضرين، وبينهم الوفد الإيراني، إن دعم طهران للمتمردين اليمنيين "مثال واضح" على "التدخل في الشؤون الداخلية للدول، وهو أمر يجب أن ترفضه منظمة التعاون الإسلامي". وتأتي المشاركة الإيرانية بعد اختتام القمتين الطارئتين العربية والخليجية، في مكة، مساء أمس الخميس، ببيانين ينددان بتصرفات إيران المزعزعة لاستقرار المنطقة وأمنها.

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