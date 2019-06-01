انت الان تتابع اعتراف رسمي.. التحالف الدولي: قتلنا 1300 مدني في سوريا والعراق ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

دمار سوريا - أرشيفية

أقر التحالف الدولي بقيادة واشنطن، اليوم الجمعة، بمقتل أكثر من 1302 من المدنيين "دون قصد" منذ بدء عملياته العسكرية في عام 2014، للقضاء على تنظيم "داعش" الإرهابي في سوريا والعراق، مشيرا في بيان نقلت "فرانس برس" تفاصيله، إلى أن القوات التابعة للتحالف شنت 34.502 غارة بين أغسطس من عام 2014 ونهاية أبريل من العام الجاري، مضيفا أنه خلال هذه الفترة واستنادًا إلى المعلومات المتاحة فإن ما لا يقل عن 1302 مدني قتلوا "دون قصد" نتيجة تلك الغارات، موضحا أنه لا يزال هناك 111 تقريرا حول مقتل مدنيين يتم النظر فيها ولم يتم الكشف عنها بعد.

وأعلن المرصد السوري لحقوق الإنسان أمس، أنه وثق منذ 30 أبريل الماضي، مقتل 948 شخصا من مدنيين ومقاتلين، موضحا أن بين القتلى 288 مدنيا ضمنهم 67 طفلا قتلوا في الغارات الجوية السورية والروسية، فضلا عن القصف البري لمناطق سيطرة الفصائل في جنوب إدلب والمناطق المجاورة. ووثق المرصد أيضا مقتل 369 مقاتلا جهاديا

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