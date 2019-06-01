جيش الاحتلال يعتقل فلسطينيا طعن إسرائيليين في القدس

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قوات الاحتلال الإسرائيلي
اعتقل جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الجمعة، شابًا فلسطينيًا، بعد أن طعن اثنين في مدينة القدس المحتلة، على ما أفادت به وسائل إعلام إسرائيلية، الجمعة. وبحسب «سكاي نيوز عربية»، ذكرت تقارير صحفية إسرائيلية أن عملية الطعن أسفرت عن إصابة طفيفة لأحدهم، وخطيرة للآخر الذي يبلغ من العمر 45 عامًا. وأكدت التقارير أن سيارات الإسعاف هرعت إلى مكان الحادث، لإسعاف المصابين. وبحسب المعلومات الأولية التي أفاد بها مراسل «سكاي نيوز عربية» في القدس، اعتقل جيش الاحتلال الإسرائيلي الشاب الفلسطيني بعد إطلاق النار عليه في منطقة باب العامود في مدينة القدس المحتلة.
وقالت وسائل إعلام إسرائيلية إن حادثة طعن ثانية وقعت في مكان قريب من الأول، وأصيب فيها إسرائيلي ثالث يبلغ من العمر 18 عامًا، ووصفت إصابته بأنها طفيفة.وفي ديسمبر الماضي، أصيب شرطيان إسرائيليان في عملية طعن نفذها فلسطيني على الأرجح في البلدة القديمة بمدينة القدس المحتلة، بحسب ما أفاد به مراسل «سكاي نيوز
وقالت وسائل إعلام إسرائيلية إن حادثة طعن ثانية وقعت في مكان قريب من الأول، وأصيب فيها إسرائيلي ثالث يبلغ من العمر 18 عامًا، ووصفت إصابته بأنها طفيفة.
وفي ديسمبر الماضي، أصيب شرطيان إسرائيليان في عملية طعن نفذها فلسطيني على الأرجح في البلدة القديمة بمدينة القدس المحتلة، بحسب ما أفاد به مراسل «سكاي نيوز عربية».
وأدت عملية الطعن التي وقعت في شارع الوادي بالبلدة القديمة في القدس، إلى إصابة شرطية بجروح متوسطة، وإصابة شرطي بجروح خفيفة.
وقالت شرطة الاحتلال الإسرائيلي إنها حددت هوية منفذ العملية.
وجاء هذا التطور بعد ساعات من قتل جيش الاحتلال الإسرائيلي الشاب أشرف نعالوة، خلال عملية عسكرية في مخيم عسكر بمدينة نابلس شمال الضفة الغربية المحتلة.
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