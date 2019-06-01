انت الان تتابع جيش الاحتلال يعتقل فلسطينيا طعن إسرائيليين في القدس ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

قوات الاحتلال الإسرائيلي

اعتقل جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الجمعة، شابًا فلسطينيًا، بعد أن طعن اثنين في مدينة القدس المحتلة، على ما أفادت به وسائل إعلام إسرائيلية، الجمعة. وبحسب «سكاي نيوز عربية»، ذكرت تقارير صحفية إسرائيلية أن عملية الطعن أسفرت عن إصابة طفيفة لأحدهم، وخطيرة للآخر الذي يبلغ من العمر 45 عامًا. وأكدت التقارير أن سيارات الإسعاف هرعت إلى مكان الحادث، لإسعاف المصابين. وبحسب المعلومات الأولية التي أفاد بها مراسل «سكاي نيوز عربية» في القدس، اعتقل جيش الاحتلال الإسرائيلي الشاب الفلسطيني بعد إطلاق النار عليه في منطقة باب العامود في مدينة القدس المحتلة.

وقالت وسائل إعلام إسرائيلية إن حادثة طعن ثانية وقعت في مكان قريب من الأول، وأصيب فيها إسرائيلي ثالث يبلغ من العمر 18 عامًا، ووصفت إصابته بأنها طفيفة.وفي ديسمبر الماضي، أصيب شرطيان إسرائيليان في عملية طعن نفذها فلسطيني على الأرجح في البلدة القديمة بمدينة القدس المحتلة، بحسب ما أفاد به مراسل «سكاي نيوز