تعرف على اسباب العمى الليلي

يعاني الأشخاص المصابون بالعمى الليلي من ضعف الرؤية في الليل أو في الأماكن ذات الإضاءة الخافتة، ويواجه المصاب بالعمى الليلى صعوبة أكبر في الرؤية أو القيادة في الظلام لكونه نوعا من أنواع ضعف البصر، حسبما ذكر موقع "webmed ".

أعراض العمى الليلي

العرض الوحيد لعمى الليل هو صعوبة الرؤية في الظلام ويواجه الشخص المريض المشكلة عندما ينتقل من بيئة ساطعة إلى منطقة ذات إضاءة منخفضة وقد يواجه ضعف الرؤية عند القيادة بسبب السطوع المتقطع للمصابيح الأمامية وإنارة الشوارع على الطريق.

أسباب الاصابة بالعمى الليلى

قصر النظر أو عدم وضوح الرؤية عند النظر إلى الأشياء البعيدة

إعتام عدسة العين ، أو تعكير عدسة العين

التهاب الشبكية الصباغي الذي يحدث عندما تجمع الصباغ الداكن في شبكية العين

Advertisements

متلازمة آشر وهي حالة وراثية تؤثر على كل من السمع والبصر

كبار السن لديهم خطر أكبر لتطوير إعتام عدسة العين ،ومن المحتمل أن يكون كبار السن مصابون بالعمى الليلي بسبب إعتام عدسة العين أكثر من الأطفال أو الشباب.

نقص فيتامين أ أيضًا يؤدى إلى الاصابة بالعمى الليلي.

المرضى الذين يعانون من قصور البنكرياس يجدون صعوبة في امتصاص الدهون وهم أكثر عرضة لخطر الإصابة بنقص فيتامين أ لأن فيتامين أ قابل للذوبان في الدهون مما يعرضهم لخطر أكبر لتطوير العمى الليلي.

الأشخاص الذين لديهم نسبة عالية من الجلوكوز في الدم أو السكر أو مستويات السكر أو السكري أكثر عرضة للإصابة بأمراض العيون مثل إعتام عدسة العين.