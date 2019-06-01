نصر الله: ترامب فشل والملك سلمان يستغيث

وقال نصر الله خلال مهرجان "نحو القدس" الذي أقيم في الضاحية الجنوبية لبيروت لإحياء يوم القدس العالمي، "ترامب لم يستطع حماية السعودية، وملكها يستغيث بالقمم الثلاث لحمايته".

وكانت المنشآت النفطية السعودية تعرضت لهجمات بالطائرات المسيرة، كما تعرضت مكة المكرمة لهجمات بالصواريخ الباليستية، وفق ما أعلنت المملكة العربية السعودية.

وأضاف نصر الله، "المحاولات الأمريكية فشلت بالسيطرة على العراق وموقعه مختلف في المعادلة الإقليمية".

وتابع، "على الذين دانوا حملة الطائرات على الأماكن النفطية مراجعة أخلاقهم لأنهم سكتوا عن ذبح اليمنيين".



أدانت القمتان العربية والخليجية، يوم الخميس، الهجوم على السفن الإماراتية والمشآت النفطية السعودية، وحملوا إيران مسئولية دعم الحوثيين مطالبين إياها بوقف نشاطها الإرهابي في المنطقة، على حد وصفهم.

Advertisements

وأردف، " ترامب سينتظر طويلاً قبل أن يتلقى اتصالاً من إيران".

وعززت الولايات المتحدة حضورها العسكري في المنطقة عبر إرسال حاملة طائرات وإعلانها زيادة عديد قواتها بـ1500 جندي بعد الهجوم على ناقلات إماراتية كما وجهت الاتهام مباشرة إلى إيران.

كما أعلنت الإدارة الأمريكية أنها ستتجاوز الكونغرس لبيع أسلحة بقيمة 8,1 مليار دولار لكل من السعودية والإمارات والأردن، من أجل "ردع العدوان الإيراني".

وانسحبت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من الاتفاق النووي قبل عام، وفرضت عقوبات على إيران وعززتها هذا الشهر بعد أن أمرت كل الدول بوقف مشترياتها من النفط الإيراني وإلا فرضت عليها عقوبات.

وردت إيران خلال الفترة الماضية على أمريكا، بإبلاغ سفراء دول الاتفاق النووي بأنها ستقوم بزيادة اليورانيوم المخصب لديها.