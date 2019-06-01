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وقال حسن نصر الله، إن الاستخبارات الأمريكية تعلم أن الحرب على إيران تشعل المنطقة"، وذلك في كلمته بمناسبة يوم القدس العالمي.
© AFP 2019 / Patrick BAZ
وتابع نصرالله أن "كل القوات والمصالح الأمريكية ستباد إذا وقعت أي حرب على إيران".
وعززت الولايات المتحدة حضورها العسكري في المنطقة عبر إرسال حاملة طائرات وإعلانها زيادة عديد قواتها بـ1500 جندي بعد الهجوم على ناقلات إماراتية كما وجهت الاتهام مباشرة إلى إيران.
كما أعلنت الإدارة الأمريكية أنها ستتجاوز الكونغرس لبيع أسلحة بقيمة 8,1 مليار دولار لكل من السعودية والإمارات والأردن، من أجل "ردع العدوان الإيراني".
وانسحبت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من الاتفاق النووي قبل عام، وفرضت عقوبات على إيران وعززتها هذا الشهر بعد أن أمرت كل الدول بوقف مشترياتها من النفط الإيراني وإلا فرضت عليها عقوبات.
وردت إيران خلال الفترة الماضية على أمريكا، بإبلاغ سفراء دول الاتفاق النووي بأنها ستقوم بزيادة اليورانيوم المخصب لديها.
كانت هذه تفاصيل خبر "آل سعود سيدفعون الثمن"... نصرالله يتحدث عما تعرفه المخابرات الأمريكية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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