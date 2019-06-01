بسبب اقتراب الحرارة من نصف درجة الغليان... فندق في دبي يقدم عرضا لا يمكن تصديقه

أعلن فندق "ذا بالم — دابليو دبي"، عن إطلاقه صفقة "Temperature Tracker" (تعقب درجة الحرارة)، التي تمنح خصومات مبنية على درجة الحرارة في الخارج، إذ كلما زادت درجة الحرارة، تزيد نسبة الخصم التي يحصل عليها نزلاء الفندق، بحسب صحيفة "البيان" الإماراتية.

وتأتي الخصومات على النحو الآتي:

30 إلى 34 درجة = خصم 20%

35 إلى 39 درجة = خصم 25%

40 إلى 44 درجة = خصم 30%

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45 إلى 49 درجة = خصم 35%

وفي حال وصول درجة الحرارة إلى 50 فما فوق، فإن الفندق يتكفل بالفاتورة.

وقالت المديرة العامة للفندق، آن سكوت: "إنه برنامج صيفي، أردنا ترتيبه ليحتفل الأشخاص فيه بدرجات الحرارة الأكثر ارتفاعا"، بحسب شبكة "سي إن إن" الأمريكية.

ولن يسنح لنزلاء الفندق تجربة صفقة (تعقب درجة الحرارة) إلا ابتداءا من 9 يونيو/ حزيران إلى 31 أغسطس/ آب من العام الجاري.