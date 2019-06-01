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أعلن فندق "ذا بالم — دابليو دبي"، عن إطلاقه صفقة "Temperature Tracker" (تعقب درجة الحرارة)، التي تمنح خصومات مبنية على درجة الحرارة في الخارج، إذ كلما زادت درجة الحرارة، تزيد نسبة الخصم التي يحصل عليها نزلاء الفندق، بحسب صحيفة "البيان" الإماراتية.
30 إلى 34 درجة = خصم 20%
35 إلى 39 درجة = خصم 25%
40 إلى 44 درجة = خصم 30%
45 إلى 49 درجة = خصم 35%
وفي حال وصول درجة الحرارة إلى 50 فما فوق، فإن الفندق يتكفل بالفاتورة.
وقالت المديرة العامة للفندق، آن سكوت: "إنه برنامج صيفي، أردنا ترتيبه ليحتفل الأشخاص فيه بدرجات الحرارة الأكثر ارتفاعا"، بحسب شبكة "سي إن إن" الأمريكية.
ولن يسنح لنزلاء الفندق تجربة صفقة (تعقب درجة الحرارة) إلا ابتداءا من 9 يونيو/ حزيران إلى 31 أغسطس/ آب من العام الجاري.
كانت هذه تفاصيل خبر بسبب اقتراب الحرارة من نصف درجة الغليان... فندق في دبي يقدم عرضا لا يمكن تصديقه لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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