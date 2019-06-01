الملك سلمان يغرد قبل ساعات من القمة الإسلامية

وقال الملك سلمان على حسابه الشخصي بموقع "تويتر": "نجتمع في مكة لنعمل على بناء مستقبل شعوبنا". وأضاف أن الاجتماع يأتي لـ"تحقيق الأمن والاستقرار لدولنا العربية والإسلامية". وأكد الملك سلمان "سنتصدى بحزم للتهديدات العدوانية والأنشطة التخريبية، كي لا تعيقنا عن مواصلة تنمية أوطاننا وتطوير مجتمعاتنا". ودعا الملك سلمان في 19 مايو/ أيار قادة مجلس التعاون لدول الخليج والدول العربية، من أجل عقد قمة خليجية وعربية طارئتين يوم الخميس 30 مايو/ أيار، وذلك من أجل التشاور والتنسيق مع الدول الشقيقة في كل ما من شأنه تعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة، في ظل الاعتداءات الأخيرة على المملكة والإمارات.

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