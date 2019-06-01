الملك سلمان: سنتصدى بحزم للتهديدات العدوانية والأنشطة التخريبية

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"الخليج 365" من مكة المكرمة: أكد العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز التصدي بحزم للتهديدات العدوانية والأنشطة التخريبية.

وغرد الملك سلمان بن عبد العزيز قبل دقائق من انطلاق قمة الدورة الرابعة عشرة لمؤتمر القمة الإسلامية في مكة المكرمة مساء الجمعة، على تويتر قائلًا :"نجتمع في مكة لنعمل على بناء مستقبل شعوبنا، وتحقيق الأمن والاستقرار لدولنا العربية والإسلامية، وسنتصدى بحزم للتهديدات العدوانية والأنشطة التخريبية؛ كي لا تعيقنا عن مواصلة تنمية أوطاننا وتطوير مجتمعاتنا".

وتاتي هذه التغريدة، قبيل القمة الاسلامية بمشاركة عدد كبير من قادة الدول الأعضاء بمنظمة التعاون الإسلامي.

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وتعقد القمة تحت شعار "قمة مكة: يدا بيد نحو المستقبل" والتي ستتناول مختلف القضايا والأحداث الراهنة في العالم الإسلامي؛ من أجل بلورة موقف موحد تجاهها.. كما تناقش القمة تطورات القضية الفلسطينية والقدس الشريف، ودعم اللاجئين الفلسطينيين فضلا عن الأوضاع الراهنة في كل من سوريا واليمن وليبيا والسودان والصومال.

كما تبحث القمة التطورات الأخيرة المتعلقة بإطلاق صواريخ من قبل جماعة الحوثي المدعومة من إيران تجاه أراضي السعودية وما يكتنفه ذلك من عدوان سافر على أراضي المملكة.

ويتناول القادة في قمتهم أيضا قضايا الأقليات المسلمة وظاهرة الإسلاموفوبيا وضرورة التصدي للإرهاب والتطرف وغيرها من القضايا السياسية والاقتصادية والثقافية والاجتماعية التي تُعنى بها المنظمة.

جدير بالذكر أن مكة المكرمة استضافت قمتين طارئتين واحدة عربية وأخرى خليجية، الخميس، لبحث التحديات التي يواجهها الشرق الأوسط، منها التدخلات الإيرانية في شؤون دول المنطقة.