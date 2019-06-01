الملك سلمان يصل إلى مقر القمة الإسلامية في مكة

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مكة: وصل العاهل السعودي، الملك سلمان بن عبدالعزيز، ليل الجمعة، إلى مقر القمة الإسلامية في مكة المكرمة.

وتستضيف مكة المكرمة، قمة الدول الإسلامية، في دورتها العادية اليوم، التي تناقش عدداً من القضايا، أبرزها القضية الفلسطينية، ومكافحة الإرهاب والتطرف، و"الإسلاموفوبيا"، والوضع الإنساني في العالم الإسلامي، مع تعزيز التعاون العلمي والثقافي والإعلامي، والقضاء على الفقر، وتحقيق التنمية المستدامة في الدول الأعضاء.

وتعد هي القمة، الثالثة التي تستضيفها المملكة العربية السعودية، بعد القمتين الطارئتين الخليجية، والعربية، اللتين عقدتا أمس، بدعوة من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز.

