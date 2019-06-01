مصادر "الخليج 365": أفغانستان وباكستان تبحثان عن مصالحة في مكة

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علمت ""الخليج 365"" من مصادر خاصة بلقاء جمع الرئيس الأفغاني برئيس وزراء باكستان، الجمعة على هامش القمة الإسلامية في مكة، وبحث اللقاء سبل المصالحة بين البلدين المتخاصمين.

"الخليج 365" من مكة: علمت ""الخليج 365"" من مصادر خاصة أن الرئيس الأفغاني، محمد أشرف غني، التقى برئيس الوزراء الباكستاني عمران خان على هامش القمة الإسلامية يوم الجمعة بمكة المكرمة.

وجرى خلال اللقاء مناقشة سبل الصلح ورأب الصدع بين البلدين وكذلك بحث طرق التبادل التجاري والاقتصادي وتعزيز التعاون الأمني في مكافحة الإرهاب وما توصلت إليه عملية المصالحة الأفغانية.

وأضاف المصدر بأن الجانب الأفغاني "طالب بضرورة وجود حل فيما يخص منع باكستان من تحليق الطائرات المدنية الأفغانية عبر الأجواء الباكستانية إلى الهند".

كما اتفق الجانبان على "ترتيب زيارة مرتقبة للرئيس أشرف غني إلى باكستان ومناقشة جدول أعماله فيها بالتفصيل والتي تركز على الصلح والتعاون الأمني والتجاري والاقتصادي".

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ويعتقد محللون أن زيارة أشرف غني لباكستان هي سحابة خير تمطر على البلدين بعد سنوات من التوتر في العلاقات، حيث تعد الزيارة الأولى لرئيس أفغاني منذ عدة سنوات من الجفاء والحرب الباردة بين أفغانستان وباكستان بسبب الحركات الإرهابية وعلى رأسها القاعدة وحركة طالبان.

ويرى المحللون أنه بالرغم من توتر العلاقات بين البلدين إلا أن رئيس الجمهورية الأفغاني يرغب كثيراً بإحلال السلام في أفغانستان والمنطقة بشكل عام ورفع مؤشرات الاقتصاد الأفغاني وتعزيز التبادلات التجارية بين أفغانستان وجاراتها، وكذلك رغبته بالتعاون مع دول المنطقة في إرساء الأمن في أفغانستان.

كما أشاد محللون برئيس الوزراء الباكستاني واعتبروه منفتحا على العالم ويرغب بتحسين العلاقات مع دول الجوار خاصة أفغانستان والهند، حيث تظل عملية المصالحة الأفغانية هي الهاجس الأكبر لأفغانستان وباكستان والموضوع الأهم على طاولة مسؤولي البلدين.