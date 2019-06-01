دبي - بواسطة محمد فارس © Tech World قدمت بواسطة متصفّح سامسونج "Internet Browser" يدعم الآن إيقاف تشغيل الفيديو التلقائي وأكثر

في وقت سابق من هذا الشهر، قامت شركة سامسونج بإطلاق نسخة تجريبية من متصفّحها Internet Browser على أندرويد، مُضيفة مدير للإشارات مع إعادة تسمية لاختصارات الشاشة الرئيسية، فضلًا عن بعض العناصر الإضافية، الآن هناك نسخة تجريبية أخرى للمتصفّح قادمة معها ميزة جديدة ومهمة بنفس الوقت، من خلالها يمكن أن تحول دون تشغيل مقاطع الفيديو تلقائيًا.

حيث هناك الكثير من المواقع التي تعرض مقاطع فيديو التشغيل التلقائي المخفية والمزعجة، لكن أصبح المتصفّح الآن يتضمن تبديلًا سيؤدي إلى وضع حد لها، بحيث يمكنك العثور عليه في قسم “الميزات المفيدة” في الإعدادات ويبدو أنها تقوم بعمل جيد لحمايتك من محتوى الفيديو غير المرغوب فيه.

وللأسف، لا يوجد المزيد من الإعدادات الدقيقة لكل موقع، ولكن من الأفضل تعطيل كل شيء، وإذا كنت ترغب في مشاهدة مقطع فيديو معين، ببساطة قم بالضغط عليه لتشغيله.

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وفي نفس المكان، ستجد أيضًا خيارًا لتشغيل وظيفة مسح رمز الاستجابة السريعة، بحيث إذا قمت بالنقر فوق شريط URL والمؤشر فيه، فسيظهر رمز الاستجابة السريعة على يمين زر إدخال الصوت، انقر فوقه وسيظهر قارئ رمز QR مفتوحًا ويساعدك على الانتقال إلى أي صفحة ويب مرتبطة، كذلك يوجد أيضًا زر لتشغيل الفلاش، إذا كنت بحاجة إلى مزيد من الضوء أثناء القراءة ليلًا.

أخيرًا وكما أشرنا، تأتي هذه الميزات الجديدة مع الإصدار التجريبي 9.4.00.26 Internet Browser، ولتحميله انتقل الى صفحته من على متجر قوقل بلاي من هنا، أو تحميل ملف الـ APK الخاص بالتحديث من هنا.

التدوينة متصفّح سامسونج “Internet Browser” يدعم الآن إيقاف تشغيل الفيديو التلقائي وأكثر ظهرت أولاً على عالم التقنية.