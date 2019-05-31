الارشيف / اخبار الخليج

رئيسا الأركان الروسى والتركى يبحثان وقف إطلاق النار فى إدلب

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

شكرا لقرائتكم خبر عن رئيسا الأركان الروسى والتركى يبحثان وقف إطلاق النار فى إدلب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بحث رئيس هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الروسية، الجنرال فاليرى جيراسيموف، فى اتصال هاتفي، اليوم الجمعة، مع نظيره التركى ياشار جولر وقف إطلاق النار فى محافظة إدلب السورية.

وذكر بيان لوزارة الدفاع الروسية - أوردته قناة "روسيا اليوم" الإخبارية - أن جيراسيموف بحث مع جولر إجراءات وقف إطلاق النار فى إدلب، فضلا عن تبادل الآراء حول "ضمان الاستقرار فى المنطقة".

يأتى ذلك على خلفية توتر الأوضاع فى منطقة خفض التصعيد فى محافظة إدلب السورية، حيث تنشط العديد من الجماعات المسلحة.

 

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر رئيسا الأركان الروسى والتركى يبحثان وقف إطلاق النار فى إدلب لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا