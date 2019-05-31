شكرا لقرائتكم خبر عن رئيسا الأركان الروسى والتركى يبحثان وقف إطلاق النار فى إدلب والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بحث رئيس هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الروسية، الجنرال فاليرى جيراسيموف، فى اتصال هاتفي، اليوم الجمعة، مع نظيره التركى ياشار جولر وقف إطلاق النار فى محافظة إدلب السورية.
وذكر بيان لوزارة الدفاع الروسية - أوردته قناة "روسيا اليوم" الإخبارية - أن جيراسيموف بحث مع جولر إجراءات وقف إطلاق النار فى إدلب، فضلا عن تبادل الآراء حول "ضمان الاستقرار فى المنطقة".
يأتى ذلك على خلفية توتر الأوضاع فى منطقة خفض التصعيد فى محافظة إدلب السورية، حيث تنشط العديد من الجماعات المسلحة.
كانت هذه تفاصيل خبر رئيسا الأركان الروسى والتركى يبحثان وقف إطلاق النار فى إدلب لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.