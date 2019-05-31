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ولى عهد أبوظبى يبحث مع رئيس وزراء اليابان آخر مستجدات القضايا الإقليمية

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بحث الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولى عهد أبوظبى نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة الإماراتية، خلال اتصال هاتفى، اليوم الجمعة، مع رئيس وزراء اليابان شينزو آبي، سبل تطوير العلاقات الوثيقة بين البلدين فى مختلف المجالات.

وذكرت وكالة الأنباء الإماراتية أن الجانبين استعرضا، خلال الاتصال الهاتفي، مستجدات القضايا والأوضاع الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، بالإضافة إلى التطورات التى تشهدها المنطقة والجهود المبذولة بشأنها.

 

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