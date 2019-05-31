الملك سلمان: نعمل على بناء مستقبل شعوبنا وسنتصدى بحزم للتهديدات العدوانية

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد العاهل السعودى الملك سلمان بن عبد العزيز، عقب القمم العربية والإسلامية فى مكة، العمل على بناء مستقبل الشعوب العربية والإسلامية.
وقال العاهل السعودى عبر حسابه على تويتر: "نجتمع في مكة لنعمل على بناء مستقبل شعوبنا وتحقيق الأمن والاستقرار لدولنا العربية والإسلامية".
وأضاف الملك سلمان: "سنتصدى بحزم للتهديدات العدوانية والأنشطة التخريبية، كى لا تعيقنا عن مواصلة تنمية أوطاننا وتطوير مجتمعاتنا".
الملك سلمان
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