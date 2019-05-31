السعودية: 7.2 ملايين أدوا مناسك العمرة الموسم الجاري

الرياض / الخليج 365

أعلنت السعودية، مساء الجمعة، أن 7.2 مليون زائر أدوا مناسك العمرة خلال الموسم الحالي الذي يبدأ من محرم وينتهي في رمضان.

ووفق مؤشر العمرة الصادر عن وزارة الحج والعمرة، والذي أوردته وكالة الأنباء الرسمية بالسعودية، فإن "7.2 مليون معتمر من داخل وخارج المملكة أدوا مناسك العمرة".

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وجاءت تركيا في المركز السابع بين أكثر الجنسيات قدوما إلى المملكة لأداء فريضة العمرة بإجمالي 306 آلاف و987 معتمرا، بعد باكستان وأندونيسيا، والهند، ومصر، والجزائر، اليمن، حسب المصدر ذاته.

وقبل أسبوع، أعلنت السعودية أنها تعمل على تمكين 15 مليون زائر من أداء فريضة العمرة، سنويًا، بحلول العام المقبل 2020.

وقبل أسبوعين، أعلنت وزارة الحج والعمرة، أن أكثر من 6.6 مليون معتمر أدوا فريضة العمرة من خارج المملكة خلال الموسم الحالي (نحو 9 أشهر).الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.