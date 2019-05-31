الرباط تعتزم بيع 8% من مساهمة الدولة في "اتصالات المغرب"

الرباط / خالد مجدوب / الخليج 365

أعلنت "اتصالات المغرب"، الجمعة، أن حكومة المملكة تعتزم خلال "الأسابيع المقبلة"، بيع جزء أقصاه 8 بالمائة من حصتها بالشركة، والمقدرة بـ30 بالمائة.

جاء ذلك في بيان صادر عن الشركة، اطلعت الخليج 365 على نسخة منه.

وقال البيان، إن "شركة اتصالات المغرب، أخذت علما ببريد مرسل من وزير الاقتصاد والمالية، يفيد باعتزام المملكة، في الأسابيع المقبلة، تفويت (بيع) حصة أقصاها 8 بالمائة من رأسمال وحقوق التصويت بشركة اتصالات المغرب".

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وأوضح أن عملية البيع ستكون "من خلال تفويت كتل الأسهم، وطلب عروض عمومي (مناقصة) بسوق البورصة المغربية".

وتملك شركة "الإمارات للاتصالات"، المعروفة باسم "اتصالات"، 53 بالمائة من رأسمال شركة "اتصالات المغرب"، في حين تملك الحكومة المغربية 30 بالمائة من أسهم رأسمال الشركة.

ويوجد بالمغرب 3 شركات اتصالات؛ وهي "اتصالات المغرب"، و"أورونج"، و"إنوي".الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.