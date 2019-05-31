اخبار الخليج 365 - القاهرة - بواسطة هاني العربي أعدمت كوريا الشمالية، مبعوثها النووي إلى الولايات المتحدة ضمن حملة تطهير. الحملة شملت مسؤولين قادوا المفاوضات لعقد قمة انتهت بالفشل بين الزعيم كيم جونج أون والرئيس الأمريكي دونالد ترامب. "كيم هيوك تشول" أُعدِم في مارس بمطار ميريم مع أربعة مسؤولين بوزارة الخارجية بعد اتهامهم بالتجسُّس لصالح واشنطن. Advertisements المبعوث اتُهم بإعداد تقارير ضعيفة عن المفاوضات دون استيعاب النوايا الأمريكية بشكل صحيح. شاهد التفاصيل:

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كانت هذه تفاصيل خبر فيديو.. «المبعوث النووي» ينضم إلى قائمة إعدامات الرئيس الكوري الشمالي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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