الأمم المتحدة عن المؤتمر الاقتصادي لصفقة القرن: نعتذر.. لم نتلقَ دعوةً

اخبار الخليج 365 - القاهرة - بواسطة هاني العربي تراجع نائب المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة فرحان حق، اليوم الجمعة، عن تصريحات أدلى بها حول تلقي المنظمة دعوة للمشاركة في ورشة البحرين الاقتصادية المزمع إجراؤها في يونيو المقبل.

وقال "حق" في مؤتمر صحفي عقده بمقر الأمم المتحدة بنيويورك، بحسب "الأناضول": "أعتذر عن تصريحاتي (يوم) الخميس، بشأن تلقي المنسق الأممي الخاص بعملية السلام في الشرق الأوسط نيكولاي ميلادينوف، دعوة للمشاركة في ورشة البحرين (..) ميلادينوف لم يتلق أي دعوات تتعلق بهذا الشأن".

وردًا على أسئلة الصحفيين بشأن احتمالية مشاركة الأمم المتحدة في المؤتمر، اكتفى "حق"، بالقول: "لم يتم حتى الآن اختيار أي أحد من المسؤولين الأمميين لحضور هذا المؤتمر".

Advertisements

والخميس، صرح "حق"، بأنّ ميلادينوف تلقّى بالفعل دعوة لحضور المؤتمر"، مضيفا: "لا أعتقد أن ميلادينوف، سيحضر هذا المؤتمر".

وفي 19 مايو الجاري، أعلن بيان بحريني أمريكي مشترك، أن المنامة ستستضيف بالشراكة مع واشنطن، في 25 و26 يونيو المقبل، ورشة عمل اقتصادية، تحت عنوان "السلام من أجل الازدهار".

ويرفض الفلسطينيون هذه الورشة الاقتصادية، ويرون أنّ الهدف منها التسويق لـ"صفقة القرن"، وجذب استثمارات إلى المنطقة لتمرير سلام فلسطيني إسرائيلي، وذلك في أول فعالية أمريكية ضمن الصفقة.

و"صفقة القرن" خطة سلام تعتزم واشنطن الإعلان عنها بعد شهر رمضان الجاري، ويتردد أنّها تقوم على إجبار الفلسطينيين - بمساعدة دول عربية - على تقديم تنازلات مجحفة لصالح إسرائيل، خاصة بشأن وضع القدس وحق عودة اللاجئين.