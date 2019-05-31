وردًا على أسئلة الصحفيين بشأن احتمالية مشاركة الأمم المتحدة في المؤتمر، اكتفى "حق"، بالقول: "لم يتم حتى الآن اختيار أي أحد من المسؤولين الأمميين لحضور هذا المؤتمر".
والخميس، صرح "حق"، بأنّ ميلادينوف تلقّى بالفعل دعوة لحضور المؤتمر"، مضيفا: "لا أعتقد أن ميلادينوف، سيحضر هذا المؤتمر".
وفي 19 مايو الجاري، أعلن بيان بحريني أمريكي مشترك، أن المنامة ستستضيف بالشراكة مع واشنطن، في 25 و26 يونيو المقبل، ورشة عمل اقتصادية، تحت عنوان "السلام من أجل الازدهار".
كانت هذه تفاصيل خبر الأمم المتحدة عن المؤتمر الاقتصادي لصفقة القرن: نعتذر.. لم نتلقَ دعوةً لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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