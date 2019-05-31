هدية إلى السعوديين... والسبب محمد بن سلمان

قالت شركة "زين" السعودية أنه بهذه المناسبة الغالية، تحتفل مع مشتركيها بتقديم مكالمات لا محدودة على شبكتها المحلية، هذا بالإضافة إلى 2 غيغا بايت من البيانات مجانا داخل المملكة لجميع مشتركيها، وذلك لمدة 24 ساعة تبدأ من صباح اليوم الجمعة بتاريخ 31 مايو/ أيار الجاري، وفقا لصحيفة "عكاظ" السعودية.

© AP Photo / Christophe Ena

وهنأ الأمير نايف بن سلطان بن محمد بن سعود الكبير رئيس مجلس إدارة "زين السعودية" القيادة السعودية بذكرى بيعة ولاية العهد للأمير محمد بن سلمان ، مؤكدا أن هذه الذكرى الوطنية الغالية فرصة عظيمة لتجديد البيعة، وتقديم أسمى عبارات الشكر والتقدير على ما يقدمه للوطن والمواطن.

ولفت سمو الأمير نايف إلى أن "ما يشهده الوطن من تنمية كبرى، لم يكن ليأتي لولا دعم القيادة الرشيدة، وحرصها الشديد، على صناعة الإنجاز، في ظل رؤية المملكة 2030، والبرامج الوطنية المنبثقة من الرؤية، والتي تحظى بمتابعة سيّدي خادم الحرمين الشريفين، وسمو ولي عهده الأمين".

وأشار رئيس مجلس إدارة "زين السعودية"، إلى "أن النمو الإيجابي الذي حققه الاقتصاد السعودي خلال عام 2018، يبرهن بشكل قوي حجم فاعلية الإصلاحات الاقتصادية التي عملت عليها المملكة، وهي الإصلاحات التي تستهدف تنويع الاقتصاد، وفتح أفق أكبر للاستثمار".