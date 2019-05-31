دبي - بواسطة محمد فارس © Tech World قدمت بواسطة أمازون تطلق خدمة Textract السحابية بقدرة على قراءة ملايين الصفحات في بضع ساعات

أعلنت أمازون عن إطلاق خدمة جديدة باسم Textract تعتمد على الذكاء الاصطناعي وتستطيع توفير الوقت والجهد في قراءة وكتابة المستندات، حيث لديها القدرة على قراءة ملايين الصفحات المختلفة من المستندات خلال ساعات قليلة فقط.

وهذه الخدمة الجديدة هي أخر ما أعلنت عن أمازون على خدماتها السحابية AWS والتي توفر العديد من المزايا للمستخدمين ما جعلها واحدة من أهم الخدمات السحابية في العالم ومكانًا للشركات الكبيرة.

وبحسب الشركة، فإن Textract بإمكانها قراءة الملفات والمستندات المختلفة الأشكال والتعرف فيما إذا كانت المعلومات جداول أو نصوص عادية أو أرقام أو حتى أسماء وأرقام هوايا، وبالتالي تستطيع إعادة كتابتها وتصنيفها في ملف نصي جديد.

وبالحديث عن الخدمة، فهي من اسمها توضح أن العملية تتم عن طريق عمل مسح للملفات المرفقة ومن ثم يتم تحويل الملفات إلى نصوص مكتوبة.

التدوينة أمازون تطلق خدمة Textract السحابية بقدرة على قراءة ملايين الصفحات في بضع ساعات ظهرت أولاً على عالم التقنية.