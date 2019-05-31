رئيسا وزراء أذربيجان وبنجلاديش يصلان إلى جدة للمشاركة فى القمة الإسلامية

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وصل رئيس وزراء أذربيجان نوروز محمدوف، اليوم الجمعة، إلى جدة للمشاركة فى أعمال القمة الإسلامية الرابعة عشرة لمنظمة المؤتمر الإسلامى التى ستعقد بمكة المكرمة. وأفادت وكالة الأنباء السعودية "واس" أن الشيخة حسينة واجد رئيسة وزراء بنجلاديش وصلت أيضا إلى جدة للمشاركة فى أعمال القمة.

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