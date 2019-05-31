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«رصاص الاحتلال» يصيب 16 متظاهرًا فلسطينيًّا شرقي غزة

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اخبار الخليج 365 - القاهرة - بواسطة هاني العربي أعلنت فلسطينية" target="_blank">وزارة الصحة الفلسطينية، اليوم الجمعة، أنَّ 16 متظاهرًا أصيبوا برصاص جيش الاحتلال الإسرائيلي شرقي قطاع غزة، خلال مشاركتهم في فعاليات مسيرة "العودة" السلمية.

 

ولم توضح الوزارة، في بيان مقتضب أصدرته، طبيعة هذه الإصابات.

 

وأطلقت الهيئة العليا لمسيرات العودة وكسر الحصار (لجنة فصائلية مُنظمة للمسيرات)، على التظاهرات، اسم "جمعة يوم القدس العالمي". 

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ويوافق "يوم القدس العالمي"، يوم الجمعة الأخير من شهر رمضان من كل عام، ودعا له مرشد الثورة الإيرانية الأسبق، آية الله الخميني.

 

ويقمع جيش الاحتلال مسيرات العودة السلمية، التي انطلقت نهاية مارس 2018 بعنف، ما أسفر عن استشهاد عشرات الفلسطينيين، وإصابة الآلاف بجراح مختلفة.
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