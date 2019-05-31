«رصاص الاحتلال» يصيب 16 متظاهرًا فلسطينيًّا شرقي غزة

ولم توضح الوزارة، في بيان مقتضب أصدرته، طبيعة هذه الإصابات.
وأطلقت الهيئة العليا لمسيرات العودة وكسر الحصار (لجنة فصائلية مُنظمة للمسيرات)، على التظاهرات، اسم "جمعة يوم القدس العالمي".
ويوافق "يوم القدس العالمي"، يوم الجمعة الأخير من شهر رمضان من كل عام، ودعا له مرشد الثورة الإيرانية الأسبق، آية الله الخميني.
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