موسكو تُوسِّع قائمة ممثلي الاتحاد الأوروبي المحظور دخولهم لأراضيها

وفي هذا الصدد، اتخذ الجانب الروسي قرارًا بتوسيع القائمة الجوابية لممثلي الدول الأعضاء ومؤسسات الاتحاد الأوروبي المحظورون من دخول الأراضي الروسية، ويتساوى عدد الأشخاص في القائمة الروسية مع قائمة الاتحاد الأوروبي".
جديرٌ بالذكر أنَّ العلاقات بين روسيا والدول الغربية، بما فيها والولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، ساءت على خلفية الأزمة الأوكرانية، حيث فرضت دول الاتحاد الأوروبي عقوبات ضد أشخاص وقطاعات كاملة من الاقتصاد الروسي.
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