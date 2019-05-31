وأشار إيكويزو إلى أن المركز يتعاون مع منظمة الصحة العالمية من أجل مكافحة الأوبئة.
وفي وقت سابق، أعلنت الحكومة النيجيرية "حالة الطوارئ؛ بسبب تفشي المرض الذي يصعب علاجه.
ويطلق على هذا المرض، الذي قد يسبب الوفاة، "الحمى النزفية الفيروسية"، ويمكنه التأثير على العديد من أعضاء الجسم، كما يسبب تلفاً في الأوعية الدموية.
كانت هذه تفاصيل خبر «حمى لاسا» يقتل عشرات النيجيريين.. والحكومة تعلن الطوارئ لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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