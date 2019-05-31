كيف تدار العمليات في قاعدة العديد القطرية... فيديو من داخل معسكر أمريكا الأكبر

وقالت الرقيب كريستين أوينز: "هنا برج المراقبة الجوية، نحن على اتصال بكل الطائرات وسنستمر في الحفاظ على استمرارية المهمة، إننا نتعامل مع الطائرات القطرية، وهذا فرق كبير".

وأضافت "هنا يعمل موظفونا وموظفوهم سويا وفي نفس الوقت يدا بيد، نوصل المعلومات لبعضنا، وإنه لأمر ضروري أن نفهم بعضنا ومن أين يأتي الآخر".

"في بعض الأحيان تكون في بعض القرارات المهمة يجب اتخاذها. وأنا كمشرف أمريكي ومراقب ملاحة قطري قد أحتاج أن أقول: أوقف ذلك الشخص قليلا، أو أفعل هذا أو ذاك. سأستمع إليهم ويستمعون إليَّ. يجب أن نعمل سويا، وعليه يجب ألا ننشغل بالزي فقط يجب أن نقوم بالمهمة معا".

ويقول الملازم حامد الجناحي: "هنا في قاعدة العديد الجوية نجد طائرات القوات الجوية الأمريكية، وهي قاعدة كبيرة للقوات الأمريكية، وهي في نفس الوقت قاعدة لقواتنا الجوية القطرية، الأمريكيون يقومون بعمل جيد، ونعمل كفريق واحد في البرج، إنهم يساعدوننا كثيرا ونتبادل الخبرات أيضا".

وأضاف "يجد الأمريكيون الفرصة لرؤية تجربة مختلفة لضباط الملاحة الجوية ويتدربون معنا ولهذا فهي تجربة ممتازة لنا".

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© AP Photo / Staff Sgt. Corey Hook

وكان اللواء الركن طيار أحمد إبراهيم المالكي نائب قائد القوات الجوية الأميرية القطرية قال إن الدوحة ستوسع قاعدتين جويتين إحداهما قاعدة العديد التي تستضيف أكبر أسطول للجيش الأمريكي في الشرق الأوسط، وسط نزاع مستمر منذ نحو عام بين الدولة الخليجية الصغيرة وعدد من جيرانها.

وقال في تصريحات أواخر العام الماضي إن توسيع قاعدة العديد الجوية سيساعد على "استقبال الطائرات والمنظومات الجديدة التي دخلت الخدمة بالقوات الجوية مثل رافال وإف-15 وتايفون وطائرات أخرى".

وأضاف المالكي أنه سيتم أيضا توسيع قاعدة الدوحة الجوية. ولم يذكر أي تفاصيل عن التكلفة المتوقعة أو الإطار الزمني المتوقع للمشروعين