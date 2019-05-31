رئيسا أركان تركيا وروسيا يبحثان وقف إطلاق النار في إدلب

أنقرة — سبوتنيك. ونقلت قناة "إن تي في" عن أكار قوله: "نحن نكافح من أجل الاستقرار في إدلب ووقف إطلاق النار".

© Sputnik . Alexei Druzhinin

وأضاف: "اتصالاتنا ومفاوضاتنا مع الروس تتواصل. أجرى رئيس الأركان العامة اليوم محادثات مع نظيره الروسي، وناقشا مرة أخرى ما يجب عمله لضمان الاستقرار ووقف إطلاق النار، وناقشا المسؤولية المتبادلة".

وكانت وحدات من الجيش السوري قد قصفت مواقع وتحركات لتنظيم "جبهة النصرة" في محيط الحويجة وشهرناز والعنكاوي في ريف حماة الشمالي، فيما تمكنت وحدة أخرى من تدمير مفخخة للتنظيمات المسلحة حاولت اقتحام مواقع الجيش السوري في بلدة الحويز في ريف حماة الشمالي، وذلك بعد يوم من انتهاء تجهيز ممرين إنسانيين في ريفي إدلب وحماة لتسهيل عبور المدنيين.

وكانت وحدات من الجيش السوري قد استهدفت بالقوة النارية يوم أمس الخميس مواقع لتنظيم "جبهة النصرة" الإرهابي ودمرت آلياته في أطراف الهبيط وكرسعة وترملا وسرجة وفي أطراف معرة النعمان وحرش عابدين وأريحا في ريف إدلب الجنوبي.

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وأفادت صفحات محلية للتواصل الاجتماعي أن سلاح الجو استهدف مواقع "النصرة" في بلدات شهرناز والحويجة والحواش وقرى جرن في ريف حماة الغربي.

وكان التحضيرات لافتتاح ممرين إنسانيين في ريفي إدلب وحماة لتسهيل عبور المدنيين من مختلف مناطق سيطرة تنظيم "جبهة النصرة" الإرهابي نحو المناطق الآمنة انتهت يوم أمس الخميس.

وقال مراسل "سبوتنيك" في حماة أن السلطات السورية، وبالتنسيق مع الجانب الروسي، انتهت من إنجاز التجهيزات اللوجستية والفنية في ممر "أبو الظهور" الإنساني في ريف إدلب الجنوب الشرقي و"مورك- صوران" في ريف حماة الشمالي، تمهيدا لاستقبال المدنيين الراغبين بالخروج من مناطق سيطرة تنظيم "جبهة النصرة" وحلفائه، باتجاه مناطق سيطرة الجيش العربي السوري.