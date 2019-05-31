(مصراوي):
إذا ما ارتفعت حرارة هاتفك بشكل خطير، تظهر لك عبارة "الهاتف يحتاج للتبريد قبل أن يتاح لك استخدامه"، فما هو سبب ارتفاع حرارة الهاتف وكيف يمكنك تجنب ذلك؟
يمكن أن ترتفع حرارة الهاتف الداخلية عندما تقضي يومًا على الشاطئ، أو عندما تترك الهاتف لفترة طويلة داخل السيارة ظهرًا، الأمر الذي قد يوقف الهاتف عن العمل، ويُظهر رسالة "التحذير".
ووفق ما ذكر موقع "سي نت"، ليس هناك داع للقلق، فدقائق معدودة ستكون كفيلة بعودة الهاتف لوضعه الطبيعي.
وفي حال ظهور رسالة التحذير من حرارة الهاتف المرتفعة، عليك بإبعاد الهاتف عن أشعة الشمس، ثم إخراج الهاتف من غطائه البلاستيكي، وفصل الشاحن، في حال كان موصولاً بالهاتف.
وبحسب "سكاي نيوز"، بعد الإجراءات الأولية، عليك بوضع الهاتف في الثلاجة لفترة قصيرة جدًا، أو حتى وضعه أمام مكيف السيارة حتى يبرد، مما سيسرع عودته لوضعه الطبيعي.
ولتجنب هذا الموقف، لا تترك هاتفك داخل السيارة خلال يوم صيفي حار، أو معرضًا لأشعة الشمس، كما عليك تجنب شحن الهاتف أثناء استخدام ألعاب الفيديو.
كانت هذه تفاصيل خبر ما سبب ارتفاع حرارة الهاتف؟ وماذا تفعل وقتها؟ لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على MSN Saudi Arabia وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.