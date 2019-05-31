- 1/4
- 2/4
- 3/4
- 4/4
شكرا لقرائتكم خبر عن صور.. 260 ألفا يؤدون صلاة الجمعة الأخيرة من رمضان فى المسجد الأقصى والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت دائرة الأوقاف الإسلامية فى القدس، إن حوالى 260 ألف مصل أدوا صلاة الجمعة الرابعة والأخيرة من شهر رمضان فى المسجد الأقصى، وهو ما يمثل زيادة واضحة فى أعداد المصلين فى الأقصى هذا الشهر.
وكان 280 ألف مصل قد أدوا صلاة الجمعة الأخيرة من شهر رمضان الماضى، وتسببت درجات الحرارة المرتفعة يوم الجمعة الماضى فى تراجع عدد المصلين إلى 100 ألف مقارنة مع 200 ألف أدوا الجمعة التى سبقتها.
وبلغ عدد المصلين فى الجمعة الأولى من رمضان هذا العام 180 ألفا، ويتوقع أن تشهد ساحات المسجد الأقصى أعدادا متزايدة هذا المساء مع إحياء المسلمين لليلة القدر.
وقال الشيخ عكرمة صبرى خطيب المسجد الأقصى فى خطبة الجمعة "أيتها الجماهير المسلمة المحتشدة فى رحاب المسجد الأقصى المبارك.. إن زحفكم إلى الأقصى المبارك لصلوات الفجر، لصلاة العشاء والتراويح، لصلاة الجمع والجماعات، كل ذلك يمثل ردا عمليا إيمانيا".
وأضاف أن تلك "رسالة واضحة موجهة إلى الطامعين فى المسجد الأقصى وللمعتدين عليه والمقتحمين له بأن لا تتعبوا أنفسكم، لن تنالوا ذرة تراب من الأقصى فهو خط أحمر".
آلاف الفلسطينييون فى طريقهم لصلاة الجمعة
الفلسطينيون يؤدون صلاة الجمعة
فلسطينيون يعبرون معبر للوصول للمسجد الأقصى
كانت هذه تفاصيل خبر صور.. 260 ألفا يؤدون صلاة الجمعة الأخيرة من رمضان فى المسجد الأقصى لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.