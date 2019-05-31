شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الوزراء الجزائرى يبحث مع الرئيس الفلسطينى العلاقات الثنائية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بحث نور الدين بدوى الوزير الأول (رئيس الوزراء الجزائر) فى مدينة جدة السعودية مع رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس سبل دعم العلاقات الثنائية والتعاون المشترك بين البلدين. وذكرت وكالة الأنباء الجزائرية اليوم أن اللقاء عقد على هامش القمة العربية الاستثنائية حيث جدد رئيس السلطة الفلسطينية تثمينه الكبير لموقف الجزائر الثابت والوفى للقضية الفلسطينية. وأضافت الوكالة أن الجانبين اتفقا على بعث العلاقات الثنائية فى كل مجالات التعاون واستعرضا الأحداث الدولية الراهنة خاصة التطورات الأخيرة للقضية الفلسطينية.

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