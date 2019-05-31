شكرا لقرائتكم خبر عن الجيش اللبنانى يعلن القبض على 8 عناصر داعشية فرو من الباغوز وإحالتهم للقضاء والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن الجيش اللبنانى، عبر حسابه على تويتر، القبض على خلية تابعة لجماعة داعش الإرهابية، مكونة من 8 عناصر دخل أفرادها لبنان خلسة، إثر تضييق الخناق عليهم في منطقة الباغوز السورية.
فيما نقلت الوكالة الوطنية للإعلام، بيان أصدرته قيادة الجيش اللبنانى، جاء فيه: "أحالت مديرية المخابرات على القضاء المختص 8 عناصر ينتمون إلى خلية تابعة لتنظيم داعش الإرهابي، حيث تم رصدهم وتوقيفهم في مناطق لبنانية مختلفة، وقد دخلوا الأراضى اللبنانية خلسة إثر تضييق الخناق عليهم فى الداخل السورى - منطقة الباغوز".
كانت هذه تفاصيل خبر الجيش اللبنانى يعلن القبض على 8 عناصر داعشية فرو من الباغوز وإحالتهم للقضاء لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.