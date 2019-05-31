العراق يرحّب بموقف ترامب من التهدئة مع إيران‎

بغداد / علي جواد / الخليج 365

اعتبر وزير الخارجية العراقي "محمد الحكيم"، الجمعة، في تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بشأن عدم وجود نية لدى واشنطن لشنّ حرب ضد طهران، "خطوة بالاتجاه الصحيح".

والخميس، قال ترامب خلال مؤتمر صحفي، إن "إيران أصبحت بلدا ضعيفا، وتسعى لعقد اتفاق مع الولايات المتحدة"، مشيرا إلى أن العقوبات الأمريكية ستدفع طهران نحو حوار جديد للتوصل إلى صفقة.

وفي بيان اطلعت عليه الخليج 365، قال "الحكيم"، إنّ "موقف العراق واضح وصريح من الأزمة الحاليّة بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران، وهو التهدئة، ومنع نُشُوب حرب في منطقتنا".

وأضاف أن "هذا الموقف يتطابق مع التصريحات الأخيرة للرئيس الأمريكي حول التهدئة في المنطقة، وعدم النية في شن أيّ حرب".

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وتابع "الحكيم"، بالقول إن "العراق يعدّ تصريحات ترامب الأخيرة مُهمة ودقيقة، وخطوة في الاتجاه الصحيح لتهدئة الوضع بالمنطقة".

وبدأ التوتر بين إيران والولايات المتحدة، منذ أن انسحبت واشنطن، في مايو/ أيار 2018، من الاتفاق النووي المبرم في 2015، وأعادت فرض عقوبات مشددة على طهران.

وتصاعد التوتر مؤخرا بين الجانبين، بعدما أعلن البنتاغون إرسال حاملة الطائرات "أبراهام لنكولن"، وطائرات قاذفة إلى الشرق الأوسط، بزعم وجود معلومات استخباراتية حول استعدادات محتملة من قبل إيران لتنفيذ هجمات ضد القوات أو المصالح الأمريكية.

ومؤخرا، قال مسؤولون أمريكيون، إن ترامب، أبلغ الكونغرس باعتزام إدارته إرسال 1500 جندي إلى الشرق الأوسط، وسط التوتر المتزايد مع إيران، وفق إعلام أمريكي.

فيما كشف وزير الخارجية الإيراني، محمد جواد ظريف، الأحد الماضي، في مؤتمر صحفي بالعاصمة العراقية بغداد، أن بلاده عرضت توقيع "اتفاق عدم اعتداء" مع جيرانها في الخليج. الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.