36 ألف سوري عادوا إلى بلادهم من معبر "جيلوة غوزو" التركي

هطاي / جيم كنجو، أوزان أفه أوغلو / الخليج 365
بلغ عدد السوريين الذين غادروا إلى بلادهم عبر معبر "جيلوة غوزو" بولاية هطاي التركية، لقضاء إجازة عيد الفطر، 36 ألف شخص.
وأوضح مراسل الخليج 365، أن سوريين قدموا من مختلف الولايات التركية إلى معبر "جيلوة غوزو" بعد استكمالهم للإجراءات اللازمة وحصولهم على موعد الخروج عبر موقع إلكتروني خصصته إدارة الهجرة التركية تسهيلا لخروجهم.
وأضاف أنه خلال الفترة ما بين 20 مايو/أيار الجاري موعد فتح المعابر الحدودية وحتى اليوم الجمعة، بلغ عدد السوريين المغادرين عن طريق "جيلوة غوزو"، ما يقارب 36 ألف شخص.
وقامت الفرق الطبية في المعبر بتقديم اللقاحات الضرورية للأطفال المغادرين مع عوائلهم.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.
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