طلاب أتراك يتبرعون بعائدات مشغولاتهم اليدوية لأطفال اليمن

أوردو / أيوب أليولي / الخليج 365

تبرع طلاب مدرسة متوسطة في ولاية أوردو شمالي تركيا، بالعائدات المالية لمشغولاتهم اليدوية، للأطفال في اليمن.

وبعد عام كامل من العمل المتواصل، عرض الأطفال مشغولاتهم من مختلف الحرف اليدوية، في سوق شعبي بالولاية.

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وفي حديث للأناضول، قال مدير مدرسة "بارشامبه سراي"، لفنت أوزانغين، إن هذا المشروع شارك فيه 64 طالبا.

ولفت إلى أن 50 ألف طفل في اليمن فقدوا حياتهم بسبب الجوع عام 2017.

وأوضح أوزانغين أن عائدات المشغولات اليدوية، ستقدم لأطفال اليمن عبر الهلال الأحمر التركي.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.