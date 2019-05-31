تشييع فلسطيني استشهد برصاص الجيش الإسرائيلي جنوبي الضفة

الخليل / أيسر العيس / الخليج 365

شيّع المئات من الفلسطينيين، الجمعة، جثمان فتى استشهد صباحا برصاص الجيش الإسرائيلي، جنوبي الضفة الغربية المحتلة.



وأدى المشيعون صلاة الجنازة على الفتى عبد الله غيث (16 عاما) من سكان مخيم الفوار قرب الخليل، في مسجد الحسين، وسط المدينة، قبل أن يُوارى جثمانه الثرى في مقبرة الشهداء جنوبي الخليل.



وردد المشاركون في التشييع هتافات منددة بـ"الجريمة" الإسرائيلية، فيما رفعت رايات حركة المقاومة الإسلامية "حماس".

Advertisements

وصباح الجمعة، استشهد غيث، وأصيب فلسطيني آخر، إثر إطلاق الجيش الإسرائيلي النار عليه، بينما كانا يحاولان اجتياز الجدار الفاصل بين مدينتي بيت لحم والقدس، لأداء صلاة الجمعة الأخيرة من رمضان في المسجد الأقصى.



وتمنع السلطات الإسرائيلية الرجال الفلسطينيين من سكان الضفة الغربية دون سن 40 عاماً من الدخول إلى مدينة القدس في أيام الجمعة من شهر رمضان بدون الحصول على تصاريح خاصة.



وعادة ما يشهد الجدار الفاصل محاولات شبان تخطي الجدار للوصول إلى مدينة القدس، لأداء الصلاة في المدينة المقدسة.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.