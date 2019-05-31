لبنان يعتبر اللاجئين السوريين «عبئًا كبيرًا»

اخبار الخليج 365 - القاهرة - بواسطة هاني العربي أكَّد وزير الخارجية والمغتربين في لبنان جبران باسيل، اليوم الجمعة، أنَّ تواجد النازحين السوريين في بلاده بات يشكل تحديًّا كبيرًا بمساحته وتنوعه وتوازنه واقتصاده وأيضًا أمنه.

ووصف باسيل خلال لقائه رئيسة مجلس النواب الإسباني ماريكسيل باتت، النازحين بـ"ضحايا الحرب الذين تحولوا إلى عبء استمر منذ ثماني سنوات"، بحسب ما ذكرته الوكالة الوطنية للإعلام الرسمية.

ونبّه باسيل، إسبانيا والاتحاد الأوروبي قائلًا: "قد يأتي يوم تضيق سبل العيش بالنازحين فيتوجهون إلى أوروبا"، وأعلن رفضه السياسة الدولية المتبعة حاليًّا التي تقوم على تمويل بقاء النازحين في لبنان إلى أن يحين موعد الحل السياسي في سوريا، مع العلم أن الظروف الأمنية باتت متوفرة في سوريا ليعود أهلها النازحون إليها.

Advertisements

وأضاف: "سياسة الاتحاد الأوروبي بتمويل بقاء النازحين في بلدان النزوح لا تناسبنا ونريد أن يتم استعمال الأموال لتأمين عودتهم وتثبيت بقائهم في أرضهم، وهذا من مصلحة أوروبا أيضًا، أنا أريد مصلحة بلادي بالدرجة الأولى وأقول الحقيقة التي قد تبدو قاسية".

وردت رئيسة البرلمان الإسباني بالقول: "أعرف تجربة الأردن حيث تحولت المخيمات الفلسطينية إلى قرى قائمة بذاتها، والتعاون بين الدول المعنية يجب أن يعطي الأولوية لعودة النازحين واللاجئين وأن يستخدم الدعم المالي لتمويل هذه العودة، مع العمل على توفير ظروف الاستقرار السياسي".