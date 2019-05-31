«السلطة» تحمل الاحتلال مسؤولية استشهاد فلسطينيَين.. وتطلب المحاسبة

اخبار الخليج 365 - القاهرة - بواسطة هاني العربي

وقالت الوزارة في بيانٍ لها، إنّ التصعيد الإسرائيلي يأتي في ظل قرارات المستوى القضائي والسياسي والعسكري لدولة الاحتلال، بتوفير الحماية للجنود، والتغطية على جرائمهم.

وطالبت الوزارة، المحكمة الجنائية الدولية، بسرعة "فتح تحقيق رسمي في هذه الجريمة"، وأكّدت ضرورة مساءلة ومحاسبة مرتكبي هذه الجرائم، ومن يقف خلفها من سياسيين وعسكريين وأمنيين، حتى لا يفلتوا من العقاب.

وصباح اليوم الجمعة، قتل جيش الاحتلال فلسطينيَين اثنين، أحدهما في القدس، بزعم تنفيذه عملية طعن، والآخر قرب بيت لحم، جنوبي الضفة الغربية، بينما كان يحاول اجتياز الجدار الفاصل بين مدينتي بيت لحم والقدس، لأداء صلاة الجمعة الأخيرة من رمضان في المسجد الأقصى.