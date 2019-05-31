اخبار الخليج 365 - القاهرة - بواسطة هاني العربي
وقالت الوزارة في بيانٍ لها، إنّ التصعيد الإسرائيلي يأتي في ظل قرارات المستوى القضائي والسياسي والعسكري لدولة الاحتلال، بتوفير الحماية للجنود، والتغطية على جرائمهم.
وطالبت الوزارة، المحكمة الجنائية الدولية، بسرعة "فتح تحقيق رسمي في هذه الجريمة"، وأكّدت ضرورة مساءلة ومحاسبة مرتكبي هذه الجرائم، ومن يقف خلفها من سياسيين وعسكريين وأمنيين، حتى لا يفلتوا من العقاب.
كانت هذه تفاصيل خبر «السلطة» تحمل الاحتلال مسؤولية استشهاد فلسطينيَين.. وتطلب المحاسبة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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