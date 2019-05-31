وأضاف أنّ الحركة بصدد دِراسة ملف 80 مرشحًا للانتخابات التشريعية من المستقلين وأن باب ترشحهم (المستقلين) لا يزال مفتوحًا، موضحًا أنّ 55 نائبًا من الكتلة البرلمانية الحالية للحركة سيترشحون للانتخابات التشريعية.
وحسب المسؤول بالحركة، فإنّ من بين المترشحين كوادر ورجال تعليم وأطباء وشباب خريج جامعات ونواب حاليين بالبرلمان ومحامين ومهندسين ومتقاعدين.
وشدد النويشي على أنّ حركة النهضة تدير شأنها الداخلي على أساس ديمقراطي، وأنها تركز على الكفاءات الحزبية والوطنية لخدمة البلاد، من خلال أهم مؤسسة تصنع فيها الخيارات والتوجهات السياسية، وأعلى سلطة بالبلاد وهي البرلمان.
وأشار إلى أنّه تم فتح باب التّرشحات منذ أبريل الماضي، وأن الدراسة الأولية لها ستتم ضمن لجان منها مختصين في الاتصال والقانون، لافتًا إلى أنّ الجلسات الانتخابية ستكون أيام 2 و9 و16 يونيو المقبل، بحضور ستة آلاف عضو من هياكل الحزب التي ستقوم بالتصويت لاختيار قوائم أولية على أساس الكفاءة والفاعلية والانضباط لقرار مؤسسات الحزب.
ولفت إلى أنّ دور المكتب التنفيذي يكمن في التعديل باتجاه احترام القانون الانتخابي الذي ينص على التناصف بين النساء والرجال وترشيح الشباب لتتم بعدها المصادقة النهائية على القوائم آخر يونيو.
من جانبه، صرّح الناطق باسم الحركة عماد الخميري، على هامش المؤتمر، بأنّهم لم يحسموا بعد في مرشح النهضة للانتخابات الرئاسية، المقرر إجراؤها في 17 نوفمبر المقبل.
وأوضح الخميري أنّ هذا الموضوع (طرح مرشح للرئاسيات) لا زال محل نقاش داخل مؤسسات الحركة لتحديد الخيار الأنسب للبلاد وللنهضة، وقال: "يمكن أن يكون مرشح الرئاسة من داخل الحركة أو أن يتم اختيار مرشح توافقي من خارجها."
كانت هذه تفاصيل خبر «نهضة تونس» تدفع بـ800 مرشح في الانتخابات التشريعية وتفكّر بـ«الرئاسية» لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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