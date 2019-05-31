خبراء يحذرون من خطورة شحن الهواتف المحمولة بالسيارة

كشف خبراء التكنولوجيا عن خطر كبير بسبب تكرار شحن الهواتف المحمولة من مخارج الطاقة المدمجة في السيارة، لأنه قد يسبب كارثة.

وذكرت وكالة "سبوتنيك"، يقول براد نيكولز، وهو فني في ستايموبيل، إن هاتفك يمكن أن يتلقى مقدارا زائدا من الطاقة، وخاصة

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إذا كنت تستخدم مكان إشعال السجائر لشحن الهاتف، حيث يوفر تيارًا كهربائيًّا بمقادر 10 أمبير، في حين أن معظم أجهزة الشحن توفر تيارًا كهربائيًّا بمقادر 1 - 3 أمبير.

وتابعت "ويتسبب شحن الهاتف أثناء استخدام السيارة في استنزاف بطارية السيارة، وخاصة للسيارات القديمة الطراز، كما أن حدوث عطل في جهاز شحن السيارة أو وقوع تلف، قد يوفر طاقة غير متناسقة للجهاز، ما يؤدي إلى طفرات مفاجئة، أو اندلاع شرارات مفاجئة قد تؤدي إلى ارتفاع درجة حرارة الجهاز، وتلف الأجهزة الداخلية به، أو تدميره.