شكرا لقرائتكم مقتل 4 أفغان باقتحام قافلة أميركية في كابول ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

محمد عثمان - الرياض - كابول - أ ف ب - | منذ ساعة في 31 مايو 2019 - اخر تحديث في 31 مايو 2019 / 16:55

قُتل 4 أفغان وأُصيب 4 جنود أميركيين بجروح طفيفة، بتفجير سيارة مفخّخة اقتحمت قافلة للجيش الأميركي في كابول.



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وقال ناطق باسم وزارة الداخلية إن سيارة محمّلة بمتفجرات اقتحمت قافلة عسكرية شرق كابول، مضيفاً: "للأسف استُشهد 4 من مواطنينا في الهجوم وجُرح 3 آخرون صودف مرورهم في المكان".

وأعلن ناطق باسم قوة "الدعم الحازم" التابعة للحلف الأطلسي في أفغانستان أن 4 جنود أميركيين أُصيبوا بجروح طفيفة.

وعادة تتنقل القوات الأميركية في كابول في آليات عالية ومصفّحة، قادرة على حماية الجنود من القنابل معروفة باسم "مركبات محصّنة ضد الألغام والكمائن". وهي آليات صلبة ولكن يسهل رصدها.

وأعلن ناطق باسم حركة "طالبان" مسؤوليتها عن الهجوم، مشيراً الى انه أدى إلى مقتل "10 من ضباط وجنود قوات الغزو" الأميركي.