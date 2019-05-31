شكرا لقرائتكم محمد بن زايد: الإمارات ستظل داعمة للعمل الخليجي والعربي المشترك ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

محمد عثمان - الرياض - مكة المكرمة - «الحياة» | منذ ساعة في 31 مايو 2019 - اخر تحديث في 31 مايو 2019 / 18:43

أكد ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة الإماراتية الشيخ محمد بن زايد، إن الإمارات كانت ولا تزال وستظل داعمة للعمل الخليجي والعربي المشترك، وكل ما من شأنه إرساء دعائم الاستقرار والسلام والتنمية في المنطقة.



وقال الشيخ محمد بن زايد، عبر حسابه في «تويتر»، إن دعوة خادم الحرمين الشريفين إلى عقد القمم الثلاث في مكة تنم عن وعي عميق بخطورة التطورات في المنطقة وجسدت الدور المحوري الذي تقوم به السعودية في تعزيز الأمن والسلم والحفاظ على مصالح دول المنطقة وشعوبها.

وخلال القمة العربية الطارئة، دعا ولي عهد أبو ظبي، العالم العربي إلى بناء موقف فاعل وموحد للتعامل مع التحديات والمخاطر التي يواجهها، مشدداً على أن أمن المنطقة مسؤولية للعرب أنفسهم.

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وقال في كلمته إن «الظروف المعقدة التي تمر بها المنطقة العربية، والتحديات والمخاطر التي تواجهها، تضع الدول العربية أمام مسؤولية تاريخية من أجل بناء موقف عربي فاعل وموحد للتعامل مع هذه التحديات والمخاطر، بما يصون سيادة العرب وأمنهم ومصالحهم العليا، ويتصدى لمحاولات التدخل في شؤونهم، ويضمن حق الشعوب العربية في الأمن والسلام والاستقرار والتنمية».

وأشار ولي عهد أبوظبي إلى أن «البعد العربي يمثل بعدا أصيلا وجوهريا» في سياسة الإمارات الخارجية.

واعتبر أن هناك إدراكا متناميا على الساحة العربية لحقيقة أن التهديدات الحالية «تستهدف الجميع من دون استثناء، وأن التعامل معها يجب أن يكون من خلال تعزيز وتفعيل الأمن الجماعي العربي بمفهومه الشامل».