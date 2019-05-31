شكرا لقرائتكم التحالف الدولي يقر بقتل غاراته 1300 مدني في سورية والعراق ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

محمد عثمان - الرياض - بيروت - أ ف ب | منذ ساعتين في 31 مايو 2019 - اخر تحديث في 31 مايو 2019 / 16:35

أقر التحالف الدولي بقيادة واشنطن الجمعة بمقتل أكثر من 1300 مدني "من دون قصد" في غارات شنها في سورية والعراق منذ بدء عملياته للقضاء على تنظيم "داعش" في العام 2014.



وأشار التحالف الدولي في بيان إلى أنه شن 34,502 غارة بين آب (أغسطس) العام 2014 ونهاية نيسان (أبريل) الحالي.

وبيّن التحالف أنه "خلال هذه الفترة وإستناداً إلى المعلومات المتاحة، أجرت قوة المهام المشتركة - عملية العزم الصلب تقماً، ومن المرجّح، أنَّ ما لا يقل عن 1302 مدني قتلوا دون قصد نتيجة لغارات التحالف". وأوضح التحالف أنه لا يزال هناك 111 تقريراً حول مقتل مدنيين يتم النظر فيها.

وتقدر منظمات حقوقية أعداد القتلى المدنيين جراء غارات التحالف الدولي بأكثر مما يقر به. وقتل، وفق المرصد السوري لحقوق الإنسان، أكثر من 3800 مدني بينهم نحو ألف طفل في غارات للتحالف الدولي في سورية فقط.

ويؤكد التحالف الدولي من جهته أنه يتخذ الإجراءات اللازمة للتقليل من المخاطر على حياة المدنيين.

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وبدأ التحالف، الذي ضم أكثر من 70 دولة، عملياته العسكرية ضد التنظيم المتطرف في العراق ثم سورية في صيف العام 2014.

وفي العراق، قدم الدعم الجوي للقوات الحكومية فيما دعم في الدولة المجاورة قوات سورية الديموقراطية، فصائل كردية وعربية على رأسها وحدات حماية الشعب الكردية.

وأعلنت قوات سورية الديموقراطية في 23 آذار (مارس) القضاء على "خلافة" تنظيم "داعش" المزعومة إثر طرده من بلدة الباغوز حيث آخر جيب كان يسيطر عليه في شرق البلاد.

وأشار التحالف الدولي في بيانه الجمعة إلى سبعة تقارير وصفها بـ"غير الموثوقة" حول مقتل مدنيين في غارات شنها على الباغوز بين 11 و24 أذار (مارس).

وجدد التحالف الدولي تأكيده الاستمرار في العمل "لحرمان داعش من السطرة على أي رقعة جغرافة وأي نفوذ في المنطقة، وحرمانه أيضاً من الموارد التي يحتاجها في محاولته للظهور من جدد".